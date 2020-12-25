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25 декабря 2020, 15:49 1896

На Киевщине разоблачили работников органов власти, которые пытались сбыть десятки миллионов фальшивых денег

25 декабря 2020, 15:49 1896
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Убытки злоумышленниками государству оцениваются в почти 20 миллионов гривен
Убытки злоумышленниками государству оцениваются в почти 20 миллионов гривен
Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области организованную группировку, которая специализировалась на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах. Убытки злоумышленниками государству оценивается в почти 20 миллионов гривен.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что, по предварительным данным следствия, в состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.

"По предварительным выводам специалистов Национального банка Украины, реализованы "подделки" имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют", — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков по местам проживания участников группировки изъяты купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 тыс. грн, огнестрельное оружие и наркотические средства. Также обнаружены удостоверения сотрудников органов власти и правоохранительных структур.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Виннице СБУ уличила в коррупции одного из руководителей ОГА.

Украина криминал СБУ наркотики тюрьма
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