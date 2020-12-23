Бойовики сьогодні тричі зірвали режим "тиші" на Донбасі, у ЗСУ - без втрат

Вогонь у відповідь наші бійці не відкривали

Вогонь у відповідь наші бійці не відкривали

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Протягом поточної доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зазначається, що всі порушення збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав неприцільний вогонь поблизу українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та підствольного гранатомета. На цьому ж напрямку, але вже біля Талаківки, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки, де окупанти відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

"Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає", - зауважили у штабі.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.