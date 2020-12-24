Бойовики тричі порушили домовленності на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулеметів

Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає

Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Приазов’ї поблизу Водяного ворог відкривав неприцільний вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів. В напрямку українських позицій неподалік Талаківки, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.