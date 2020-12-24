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Боевики пять раз обстреливали силы ООС, двое военных ранены
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24 декабря 2020, 18:10 60

Боевики пять раз обстреливали силы ООС, двое военных ранены

24 декабря 2020, 18:10 60
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Вооруженные силы Украины вели ответный огонь на обстрелы
Вооруженные силы Украины вели ответный огонь на обстрелы
Фото: из открытых источников
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24 декабря, в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что большинство провокаций вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, недалеко от Водяного, что на Приазовье, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что на этом же направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий.

Ему оказали медицинскую помощь и оперативно доставили в лечебное учреждение. Жизни военного ничего не угрожает.

Вблизи населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение", - добавили в штабе.

На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ.

Напомним, боевики трижды нарушили договоренности на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулеметов.

ООС война боевики обстрелы штаб АТО сводка
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