Боевики пять раз обстреливали силы ООС, двое военных ранены

Вооруженные силы Украины вели ответный огонь на обстрелы

Вооруженные силы Украины вели ответный огонь на обстрелы

Фото: из открытых источников

24 декабря, в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что большинство провокаций вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, недалеко от Водяного, что на Приазовье, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что на этом же направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий.

Ему оказали медицинскую помощь и оперативно доставили в лечебное учреждение. Жизни военного ничего не угрожает.

Вблизи населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение", - добавили в штабе.

На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ.

Напомним, боевики трижды нарушили договоренности на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулеметов.