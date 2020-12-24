СБУ разоблачила антиукраинской сеть, которая контролировалась из-за рубежа
Служба безопасности Украины совместно с работниками Нацполиции задержала членов разветвленной антиукраинской сети, которые занимались созданием незаконных органов государственной власти.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Согласно данным следствия, деятельность задержанных координировалась из-за рубежа.
Они пытались создать фейковые органы государственной власти в Украине.
В частности, в рамках открытых уголовных производств задокументированы указанные факты в действиях представителей так называемого "народовластия", - рассказали в СБУ.
Во время обысков у злоумышленников изъяли носители информации, флэш-накопители, оргтехнику, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержатся призывы к насильственному свержению конституционного строя в Украине.
Кроме того, в отдельных фигурантов дела нашли оружие. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, САП оспаривает передачу дела заместителя Ермака Татарова от НАБУ в СБУ.