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24 декабря 2020, 16:55 24

СБУ разоблачила антиукраинской сеть, которая контролировалась из-за рубежа

24 декабря 2020, 16:55 24
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Злоумышленники распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине
Злоумышленники распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с работниками Нацполиции задержала членов разветвленной антиукраинской сети, которые занимались созданием незаконных органов государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, деятельность задержанных координировалась из-за рубежа.

Они пытались создать фейковые органы государственной власти в Украине.

В частности, в рамках открытых уголовных производств задокументированы указанные факты в действиях представителей так называемого "народовластия", - рассказали в СБУ.

Во время обысков у злоумышленников изъяли носители информации, флэш-накопители, оргтехнику, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержатся призывы к насильственному свержению конституционного строя в Украине.

Кроме того, в отдельных фигурантов дела нашли оружие. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, САП оспаривает передачу дела заместителя Ермака Татарова от НАБУ в СБУ.

СБУ сепаратизм задержание уголовное дело государственная измена
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