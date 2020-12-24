Ще майже 279 правоохоронців України підхопили COVID-19, - МВС

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 28 590 правоохоронців

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 28 590 правоохоронців

Фото з відкритих джерел

Минулої доби, 23 грудня, було зафіксовано 266 нових випадків зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців Міністерства внутрішніх справ.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано у Запорізькій (+17), Донецькій (+18) областях та м. Києві (+58).

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 28 590 правоохоронців, одужало – 27 638, померло - 91.

Медичну допомогу отримують всі підрозділи на навчальні заклади системи МВС та контактні особи, які спілкувалися з хворими.

Нагадаємо, в Україні за 23 грудня COVID-19 виявили у 11 490 осіб, в лікарні потрапив 2 721 хворий, 15 775 пацієнтів одужали.

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