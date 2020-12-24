Зеленський прибув у Запорізьку область: що у програмі візиту президента

Він ознайомиться з роботою місцевих підприємств

Він ознайомиться з роботою місцевих підприємств

Офіс президента

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.

Зазначається, що президент ознайомиться з роботою місцевих підприємств та візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів у м. Запоріжжі.

Зеленський також ознайомиться з результатами та перспективами реалізації програми "Велике будівництво" у Запорізькій області та Національної програми відновлення мостів на 2020-2025 роки.

Раніше повідомлялося, що перед візитом Зеленського в Запоріжжі міст через Дніпро випробували завантаженими машинами.