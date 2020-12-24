Зеленський прибув у Запорізьку область: що у програмі візиту президента
Він ознайомиться з роботою місцевих підприємств
Він ознайомиться з роботою місцевих підприємств
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.
Зазначається, що президент ознайомиться з роботою місцевих підприємств та візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів у м. Запоріжжі.
Зеленський також ознайомиться з результатами та перспективами реалізації програми "Велике будівництво" у Запорізькій області та Національної програми відновлення мостів на 2020-2025 роки.
Раніше повідомлялося, що перед візитом Зеленського в Запоріжжі міст через Дніпро випробували завантаженими машинами.
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