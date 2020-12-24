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24 грудня 2020, 12:58 707

Зеленський прибув у Запорізьку область: що у програмі візиту президента

24 грудня 2020, 12:58 707
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Він ознайомиться з роботою місцевих підприємств
Він ознайомиться з роботою місцевих підприємств
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.

Зазначається, що президент ознайомиться з роботою місцевих підприємств та візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів у м. Запоріжжі.

Зеленський також ознайомиться з результатами та перспективами реалізації програми "Велике будівництво" у Запорізькій області та Національної програми відновлення мостів на 2020-2025 роки.

Раніше повідомлялося, що перед візитом Зеленського в Запоріжжі міст через Дніпро випробували завантаженими машинами.

Україна президент регіони область Запорізька область
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