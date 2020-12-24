Зеленский прибыл в Запорожскую область: что в программе визита президента
Он ознакомится с работой местных предприятий
Он ознакомится с работой местных предприятий
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.
Отмечается, что президент ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в г. Запорожье.
Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы.
Ранее сообщалось, что перед визитом Зеленского в Запорожье мост через Днепр испытали загруженными машинами.
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