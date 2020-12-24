Зеленский прибыл в Запорожскую область: что в программе визита президента

Он ознакомится с работой местных предприятий

Он ознакомится с работой местных предприятий

Офис президента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

Отмечается, что президент ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в г. Запорожье.

Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы.

Ранее сообщалось, что перед визитом Зеленского в Запорожье мост через Днепр испытали загруженными машинами.