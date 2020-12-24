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24 декабря 2020, 12:58 744

Зеленский прибыл в Запорожскую область: что в программе визита президента

24 декабря 2020, 12:58 744
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Он ознакомится с работой местных предприятий
Он ознакомится с работой местных предприятий
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

Отмечается, что президент ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в г. Запорожье.

Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы.

Ранее сообщалось, что перед визитом Зеленского в Запорожье мост через Днепр испытали загруженными машинами.

Украина президент регионы область Запорожская область
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