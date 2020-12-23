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Вибори в ОРДЛО в найближчій перспективі неможливі - Разумков
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23 грудня 2020, 10:34 36

Вибори в ОРДЛО в найближчій перспективі неможливі - Разумков

23 грудня 2020, 10:34 36
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Такі вибори повинні бути визнані міжнародними спостерігачами
Такі вибори повинні бути визнані міжнародними спостерігачами
Фото: з відкритих джерел
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На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, у найближчій перспективі проведення місцевих виборів за українськими законами в ОРДЛО неможливо. Так, зокрема, неможливо організувати прозорий процес виборів.

Як передає RegioNews, про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку спікера, вибори повинні проходити за українським законодавством. Також доступ до них повинні мати всі політичні партії й сили, які зареєстровані в Україні, і журналісти. А також вибори мають бути визнані міжнародними спостерігачами.

Станом на сьогодні організувати цей процес на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо", - сказав Разумков.

Також спікер парламенту додав, що поки немає альтернативи мінськими угодами. Він додав, що перші пункти угод не виконані, однак є певні зрушення.

Так, за останні місяці ситуація змінилася досить істотно, ми бачимо зменшення обстрілів по нашій стороні, але об'єктивно говорити, що ті пункти виконані, на 100% ми не можемо. Так само відведення важкого озброєння, і багато іншого, зокрема виведення військ з тимчасово окупованих територій", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков розповів, які ініціативи введе для боротьби з "кнопкодавством" у Раді.

ОРДЛО вибори війна голосування Дмитро Разумков
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