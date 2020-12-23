Выборы в ОРДЛО в ближайшей перспективе невозможны - Разумков

Такие выборы должны быть признаны международными наблюдателями

Такие выборы должны быть признаны международными наблюдателями

Фото: из открытых источников

По мнению главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в ближайшей перспективе проведение местных выборов по украинским законам в ОРДЛО невозможно. Так, в частности, невозможно организовать прозрачный процесс выборов.

Как передает RegioNews, об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению спикера, выборы должны проходить по украинскому законодательству. Также доступ к ним должны иметь все политические партии и силы, которые зарегистрированы в Украине, и журналисты. А также выборы должны быть признаны международными наблюдателями.

По состоянию на сегодня организовать этот процесс на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно", - сказал Разумков.

Также спикер парламента добавил, что еще пока нет альтернативы минским соглашениям. Он добавил, что первые пункты соглашений не выполнены, однако есть определенные сдвиги.

Так, за последние месяцы ситуация изменилась достаточно существенно, мы видим уменьшение обстрелов по нашей стороне, но объективно говорить, что те пункты выполнены, на 100% мы не можем. Так же отвод тяжелого вооружения, и многое другое, в частности вывода войск из временно оккупированных территорий", - сказал Разумков.

Напомним, ранее Разумков рассказал, какие инициативы введет для борьбы с "кнопкодавством" в Раде.