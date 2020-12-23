09:03  23 декабря
В Украине за сутки обнаружили более 10 тысяч новых больных COVID-19
10:34  23 декабря
Выборы в ОРДЛО в ближайшей перспективе невозможны - Разумков
08:12  23 декабря
За сутки 9 нарушений: боевики применяли минометы и гранатометы против украинских военных
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2020, 10:34 38

Выборы в ОРДЛО в ближайшей перспективе невозможны - Разумков

23 декабря 2020, 10:34 38
Читайте також українською мовою
Такие выборы должны быть признаны международными наблюдателями
Такие выборы должны быть признаны международными наблюдателями
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По мнению главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в ближайшей перспективе проведение местных выборов по украинским законам в ОРДЛО невозможно. Так, в частности, невозможно организовать прозрачный процесс выборов.

Как передает RegioNews, об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению спикера, выборы должны проходить по украинскому законодательству. Также доступ к ним должны иметь все политические партии и силы, которые зарегистрированы в Украине, и журналисты. А также выборы должны быть признаны международными наблюдателями.

По состоянию на сегодня организовать этот процесс на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно", - сказал Разумков.

Также спикер парламента добавил, что еще пока нет альтернативы минским соглашениям. Он добавил, что первые пункты соглашений не выполнены, однако есть определенные сдвиги.

Так, за последние месяцы ситуация изменилась достаточно существенно, мы видим уменьшение обстрелов по нашей стороне, но объективно говорить, что те пункты выполнены, на 100% мы не можем. Так же отвод тяжелого вооружения, и многое другое, в частности вывода войск из временно оккупированных территорий", - сказал Разумков.

Напомним, ранее Разумков рассказал, какие инициативы введет для борьбы с "кнопкодавством" в Раде.

ОРДЛО выборы война голосование Дмитрий Разумков
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"
"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »