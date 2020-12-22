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На Донбасі чергове загострення, бойовики застосовували заборонене озброєння
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22 грудня 2020, 18:10 4

На Донбасі чергове загострення, бойовики застосовували заборонене озброєння

22 грудня 2020, 18:10 4
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Інтенсивність обстрілів українських позицій різко зросла
Інтенсивність обстрілів українських позицій різко зросла
Фото: із відкритих джерел
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Протягом доби 22 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”.

Так, вранці, противник знову вдався до використання забороненого озброєння і застосував проти наших захисників артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Поблизу цього ж населеного пункту ворог ще кілька разів відкривав неприцільний вогонь з гранатометів різних систем”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що біля українських позицій у районі Водяного російські війська здійснили дистанційне мінування місцевості 8 мінами ПОМ-2.

Неподалік Луганського та Південного ворог використовував проти українських воїнів міномети 120-го та 82-го калібру. А біля останнього – ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі поранили двох наших воїнів: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

ООС війна обстріли штаб АТО звіт
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