На Донбасі чергове загострення, бойовики застосовували заборонене озброєння
Протягом доби 22 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Відомо, що більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”.
Так, вранці, противник знову вдався до використання забороненого озброєння і застосував проти наших захисників артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Поблизу цього ж населеного пункту ворог ще кілька разів відкривав неприцільний вогонь з гранатометів різних систем”, - йдеться в повідомленні.
В штабі ООС додали, що біля українських позицій у районі Водяного російські війська здійснили дистанційне мінування місцевості 8 мінами ПОМ-2.
Неподалік Луганського та Південного ворог використовував проти українських воїнів міномети 120-го та 82-го калібру. А біля останнього – ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.
Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
Нагадаємо, окупанти на Донбасі поранили двох наших воїнів: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.