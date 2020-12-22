На Донбасі чергове загострення, бойовики застосовували заборонене озброєння

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”.

Так, вранці, противник знову вдався до використання забороненого озброєння і застосував проти наших захисників артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Поблизу цього ж населеного пункту ворог ще кілька разів відкривав неприцільний вогонь з гранатометів різних систем”, - йдеться в повідомленні.