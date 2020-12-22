Обстріли на Донбасі: двоє військовослужбовців отримали поранення

Стан здоров’я поранених - задовільний

Стан здоров’я поранених - задовільний

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне.

Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу та надали кваліфіковану допомогу медиків. Стан їхнього здоров’я - задовільний", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля населеного пункту Водяне на Приазов’ї противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету.

Від початку поточної доби, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається "тиша".

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.