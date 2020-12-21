Окупанти на Донбасі поранили двох наших воїнів: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ

Фото з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих пострілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів швидко доставили до медичного закладу, де їм надана належна медична допомога. Стан здоров’я поранених – задовільний", - зауважили у штабі.

Додається, що на цьому ж напрямку, але вже біля Луганського, противник вів вогонь в бік наших позицій з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемета та гранатометів. Поблизу населеного пункту Шуми ворог також провокував наших воїнів, вівши вогонь з гранатометів та мінометів 82-го калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню та здійснили два неприцільних провокативних постріли зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

"На численні обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, що український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил потрапив до полону російсько-окупаційних сил. Відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу.