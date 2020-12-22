На Донбассе очередное обострение, боевики применяли запрещено вооружение

Интенсивность обстрелов украинских позиций резко выросла

Интенсивность обстрелов украинских позиций резко выросла

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В течение суток 22 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, утром, противник снова обратился к использованию запрещенного вооружения и применил против наших защитников артиллерийские системы 122-го калибра неподалеку Водяного, что на Приазовье. Вблизи этого же населенного пункта враг еще несколько раз открывал неприцельный огонь из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что возле украинских позиций в районе Водяного российские войска осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2.

Недалеко Луганского и Южного враг использовал против украинских воинов минометы 120-го и 82-го калибра. А в районе последнего - еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Напомним, оккупанты на Донбассе ранили двух наших воинов: ВСУ открыли огонь в ответ.