17:39  22 декабря
В "Слуге народа" рассказали, чем Рада займется уже в январе
15:50  22 декабря
Гибель курсантов под Харьковом: командира воинской части отправили в СИЗО
18:10  22 декабря
На Донбассе очередное обострение, боевики применяли запрещено вооружение
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2020, 18:10 3

На Донбассе очередное обострение, боевики применяли запрещено вооружение

22 декабря 2020, 18:10 3
Читайте також українською мовою
Интенсивность обстрелов украинских позиций резко выросла
Интенсивность обстрелов украинских позиций резко выросла
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение суток 22 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, утром, противник снова обратился к использованию запрещенного вооружения и применил против наших защитников артиллерийские системы 122-го калибра неподалеку Водяного, что на Приазовье. Вблизи этого же населенного пункта враг еще несколько раз открывал неприцельный огонь из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что возле украинских позиций в районе Водяного российские войска осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2.

Недалеко Луганского и Южного враг использовал против украинских воинов минометы 120-го и 82-го калибра. А в районе последнего - еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Напомним, оккупанты на Донбассе ранили двух наших воинов: ВСУ открыли огонь в ответ.

ООС война обстрелы штаб АТО сводка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Кабмине уверяют, что работа над планом "Б" в отношении Донбасса продолжается
22 декабря 2020, 13:59
Обстрелы на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения
22 декабря 2020, 08:12
Оккупанты на Донбассе ранили двух наших воинов: ВСУ открыли огонь в ответ
21 декабря 2020, 17:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"
"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »