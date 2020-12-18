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Окупанти сьогодні чотири рази обстріляли наші позиції на Донбасі
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18 грудня 2020, 18:11 3

Окупанти сьогодні чотири рази обстріляли наші позиції на Донбасі

18 грудня 2020, 18:11 3
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Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали
Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали
Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, на Приазов'ї поблизу Водяного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. Біля цього ж населеного пункту ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування позицій ООС. Так, використавши ПКМ-1, окупанти закинули в наш бік 12 заборонених мін ПОМ-2.

"Порушувався режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Тут ворог спершу застосував ручний протитанковий гранатомет, а трохи пізніше – підствольний гранатомет. Водночас на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною", - повідомили на передовій.

Наголошується, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

"Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога", - зауважили у штабі.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, December 18, 2020

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця.

Донбас ООС Україна війна окупація
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