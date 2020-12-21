У Раді пропонують заборонити відновлення водопостачання до Криму

Йдеться про заборону водопостачання до окупованого Криму до повного відновлення суверенітету України над півостровом

Йдеться про заборону водопостачання до окупованого Криму до повного відновлення суверенітету України над півостровом

Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає заборону водопостачання до окупованого Криму до повного відновлення суверенітету України над півостровом.

Як пише RegioNews, автором законодавчої ініціативи №4526 виступив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Так, він у своєму Facebook зазначив, що у Криму з кожним днем посилюється "водна криза" та йдуть розмови щодо відновлення водопостачання з боку України.

"Разом з цим у відкритому доступі є інформація, що власні водні ресурси Криму складають приблизно 910 млн куб. м на рік, а в особливо посушливі роки – до 430 млн куб. м. Згідно з даними державного обліку водокористування, на питні та побутові потреби мешканців Криму щороку використовувалося близько 101-105 млн куб. м води", — прокоментував нардеп.

Він зазначає, що насправді "вода потрібна державі-окупанту більшою мірою для забезпечення розвитку промисловості та військових баз, адже Росія продовжує збільшувати кількість техніки та військового контингенту на півострові".

"Україні треба встановити обмеження щодо водопостачання до Криму, воно може здійснюватися виключно за умов відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного й Азовського морів", — написав Гончаренко й додав, що закріпити ці норми у чинному законодавстві є метою його законопроєкту.

Подав в Раду законопроект щодо заборони відновлення водопостачання до Криму до відновлення суверенітету України над... Posted by Олексій Гончаренко on Monday, December 21, 2020

Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що реінтеграція Донбасу розглядається лише у комплексі з Кримом.