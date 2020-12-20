Зеленський розповів про пріоритети децентралізації на Донбасі

Президент не готовий змінювати Конституцію на вимогу РФ

Президент не готовий змінювати Конституцію на вимогу РФ

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Про це глава держави розповів під час інтерв`ю виданню The New York Times

Зокрема, відповідаючи на питання журналіста про те, чи готовий Зеленський виконати вимоги Росії та змінити Конституцію і виключити вступ в НАТО як ціну за мир, президент відповів, що у Мінських угодах про членство в НАТО нічого немає, в Нормандському форматі нічого про членство в НАТО немає.

Стосовно змін до Конституції в напрямку децентралізації ми говоримо: це згідно з Мінськими угодами, на це ми готові. Змінювати Конституцію в тому напрямку, про який ми іноді чуємо в медіапросторі від Російської Федерації, – тут вони знають мою позицію, я говорив Путіну прямо, що тут я не згоден. Я розумію, що ми хочемо окремі повноваження, право вибору, щоб ніхто потім не спекулював на питаннях мови, щоб жителі Донбасу розмовляли, як вони хочуть, – будь ласка, на всі ці речі, я вважаю, що ми повинні бути максимально ліберальними, - розповів глава держави.

Президент підкреслив, що всі зміни за "Мінськом" у межах децентралізації в Конституції Україна виконує.

Ми це будемо робити, незалежно ні від чого. Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються. Якщо захочемо в цьому напрямку Донбасу більше преференцій, ось такі компроміси можуть бути – це нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію. Але скрізь має бути логіка. В усіх діях, в усіх компромісах має бути логіка, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв`ю Зеленський анонсував масштабне переформатування судової системи в державі у 2021 році.