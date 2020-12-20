Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе

Президент не готов менять Конституцию по требованию РФ

Президент не готов менять Конституцию по требованию РФ

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Об этом глава государства рассказал во время интервью изданию The New York Times

В частности, отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Зеленский выполнить требования России изменить Конституцию и исключить вступление в НАТО как цену за мир, президент ответил, что в Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в Нормандском формате ничего о членстве в НАТО нет.

Относительно изменений к Конституции в направлении децентрализации мы говорим: это согласно с Минскими соглашениями, на это мы готовы. Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, – здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен. Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса говорили, как они хотят, – пожалуйста, на все эти вещи, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными, - рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что все изменения по "Минску" в рамках децентрализации в Конституции Украина выполняет.

Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, что постоянно спускаются. Если захотим в этом направлении Донбасса больше преференций, вот такие компромиссы могут быть – это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю. Но везде должна быть логика. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский анонсировал масштабное переформатирование судебной системы в государстве в 2021 году.