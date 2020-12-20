15:09  20 декабря
Голливуд и Диснейленд: Зеленский рассказал, чем хочет порадовать украинцев
11:24  20 декабря
В Донецкой области забросали краской билборды бывшего советника РНБО Сивохо
09:54  20 декабря
Оккупанты семь раз нарушили тишину на Донбассе
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2020, 12:40 4

Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе

20 декабря 2020, 12:40 4
Читайте також українською мовою
Президент не готов менять Конституцию по требованию РФ
Президент не готов менять Конституцию по требованию РФ
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Об этом глава государства рассказал во время интервью изданию The New York Times

В частности, отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Зеленский выполнить требования России изменить Конституцию и исключить вступление в НАТО как цену за мир, президент ответил, что в Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в Нормандском формате ничего о членстве в НАТО нет.

Относительно изменений к Конституции в направлении децентрализации мы говорим: это согласно с Минскими соглашениями, на это мы готовы. Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, – здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен. Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса говорили, как они хотят, – пожалуйста, на все эти вещи, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными, - рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что все изменения по "Минску" в рамках децентрализации в Конституции Украина выполняет.

Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, что постоянно спускаются. Если захотим в этом направлении Донбасса больше преференций, вот такие компромиссы могут быть – это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю. Но везде должна быть логика. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский анонсировал масштабное переформатирование судебной системы в государстве в 2021 году.

Владимир Зеленский президент Интервью Донбасс минские соглашения
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский пообещал масштабное переформатирование судебной системы в Украине
20 декабря 2020, 11:44
Оккупанты семь раз нарушили тишину на Донбассе
20 декабря 2020, 09:54
На Донбассе за сутки четыре обстрела сил ООС, враг применял беспилотник
19 декабря 2020, 18:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом
Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет
Все публикации »
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Все блоги »