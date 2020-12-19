На Донбасі за добу чотири обстріли сил ООС, ворог застосовував безпілотник

Упродовж минулої доби інтенсивність обстрілів українських військ на Донбасі зросла

Упродовж минулої доби інтенсивність обстрілів українських військ на Донбасі зросла

Фото: із відкритих джерел

19 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ” неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, також кілька пострілів окупанти здійснили зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі населеного пункту Шуми.

Згодом, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь і біля Авдіївки, використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети. А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ”, - розповіли в штабі ООС.

Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, зафіксовано 5 порушень "тиші”.