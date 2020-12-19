10:21  19 грудня
В Україні майже 12 тис нових випадків COVID-19, кількість осіб, що одужали, зросла
11:57  19 грудня
Кернесу хочуть присвоїти статус почесного громадянина Харкова
10:09  19 грудня
На Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, зафіксовано 5 порушень "тиші”
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2020, 18:28 61

На Донбасі за добу чотири обстріли сил ООС, ворог застосовував безпілотник

19 грудня 2020, 18:28 61
Читайте также на русском языке
Упродовж минулої доби інтенсивність обстрілів українських військ на Донбасі зросла
Упродовж минулої доби інтенсивність обстрілів українських військ на Донбасі зросла
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

19 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ” неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, також кілька пострілів окупанти здійснили зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі населеного пункту Шуми.

Згодом, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь і біля Авдіївки, використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети. А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ”, - розповіли в штабі ООС.

Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, зафіксовано 5 порушень "тиші”.

ООС АТО війна Донбас обстріли звіт штаб
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Бойовики на Донбасі продовжують блокувати роботу п’яти КПВВ
19 грудня 2020, 11:29
В Україні майже 12 тис нових випадків COVID-19, кількість осіб, що одужали, зросла
19 грудня 2020, 10:21
На Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, зафіксовано 5 порушень "тиші”
19 грудня 2020, 10:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Після Кернеса: хто претендуватиме на керівництво Харковом
Місцеві коаліціади: Хто контролюватиме Житомирську облраду
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Віктор Глеба
Кирило Сазонов
Всі блоги »