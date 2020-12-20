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20 грудня 2020, 09:54 6

Окупанти сім разів порушили тишу на Донбасі

20 грудня 2020, 09:54 6
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Бойових втрат і поранень немає
Бойових втрат і поранень немає
Фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у штабі ООС, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Південного. Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також за допомогою кулеметів вороги здійснили провокаційний обстріл наших позицій в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". А поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було помічено і неподалік Павлополя, де для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували й неподалік Водяного.

Постріли окупантів були неприцільними й не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, December 19, 2020

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, зафіксовано 5 порушень "тиші”.

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