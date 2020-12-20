Окупанти сім разів порушили тишу на Донбасі

Бойових втрат і поранень немає

Бойових втрат і поранень немає

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили у штабі ООС, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Південного. Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також за допомогою кулеметів вороги здійснили провокаційний обстріл наших позицій в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". А поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було помічено і неподалік Павлополя, де для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували й неподалік Водяного.

Постріли окупантів були неприцільними й не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, зафіксовано 5 порушень "тиші”.