На Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, зафіксовано 5 порушень "тиші”

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Фото: із відкритих джерел

Протягом минулої доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Водяного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру.

На цьому напрямку ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування українських позицій. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1”, - розповіли в штабі ООС.

Також противник тричі порушив режим припинення вогню неподалік Авдіївки. Бойовики застосовували ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю.

На решті ділянок лінії розмежування ситуація залишається спокійною. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Від початку доби 19 грудня по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, окупанти минулої доби чотири рази обстріляли наші позиції на Донбасі.