10:21  19 грудня
В Україні майже 12 тис нових випадків COVID-19, кількість осіб, що одужали, зросла
11:57  19 грудня
Кернесу хочуть присвоїти статус почесного громадянина Харкова
10:09  19 грудня
На Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, зафіксовано 5 порушень "тиші”
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2020, 10:09 64

На Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, зафіксовано 5 порушень "тиші”

19 грудня 2020, 10:09 64
Читайте также на русском языке
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. 

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Водяного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру.

На цьому напрямку ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування українських позицій. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1”, - розповіли в штабі ООС.

Також противник тричі порушив режим припинення вогню неподалік Авдіївки. Бойовики застосовували ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю.

На решті ділянок лінії розмежування ситуація залишається спокійною. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Від початку доби 19 грудня по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, окупанти минулої доби чотири рази обстріляли наші позиції на Донбасі.

ООС АТО війна Донбас обстріли штаб звіт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Окупанти сьогодні чотири рази обстріляли наші позиції на Донбасі
18 грудня 2020, 18:11
Зеленський підписав закон про розширення допомоги із часткового безробіття
18 грудня 2020, 13:45
На Донбасі ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця
18 грудня 2020, 08:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Після Кернеса: хто претендуватиме на керівництво Харковом
Місцеві коаліціади: Хто контролюватиме Житомирську облраду
Всі публікації »
Віктор Глеба
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »