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02 грудня 2020, 11:56 818

В Україні побільшало громадян, які не довіряють Зеленському, - опитування

02 грудня 2020, 11:56 818
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Однак президент все одно є лідером у рейтингу довіри до політиків серед українців
Однак президент все одно є лідером у рейтингу довіри до політиків серед українців
Офіс президента
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Українців, які не довіряють президенту Володимиру Зеленському стало більше ніж тих, хто довіряє, хоча він як і раніше очолює рейтинг довіри до політиків.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", пише RegioNews.

За даними опитування, рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, 53% — не довіряють. Віталію Кличку довіряють 33%, Володимиру Гройсману — 31%.

Дмитру Разумкову довіряють 27%, Юлії Тимошенко — 26%. Юрію Бойку — 24%. Петру Порошенку — 23%. Арсену Авакову — 22%.

Арсенію Яценюку довіряють 15%, Денису Шмигалю — 15%, Андрію Єрмаку — 9%.

Опитування було проведено 28-30 листопада серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, 60% українців не задоволені методами Зеленського у боротьбі з коронавірусом.

президент
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