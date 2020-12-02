В Україні побільшало громадян, які не довіряють Зеленському, - опитування

Однак президент все одно є лідером у рейтингу довіри до політиків серед українців

Однак президент все одно є лідером у рейтингу довіри до політиків серед українців

Офіс президента

Українців, які не довіряють президенту Володимиру Зеленському стало більше ніж тих, хто довіряє, хоча він як і раніше очолює рейтинг довіри до політиків.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", пише RegioNews. За даними опитування, рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, 53% — не довіряють. Віталію Кличку довіряють 33%, Володимиру Гройсману — 31%. Дмитру Разумкову довіряють 27%, Юлії Тимошенко — 26%. Юрію Бойку — 24%. Петру Порошенку — 23%. Арсену Авакову — 22%. Арсенію Яценюку довіряють 15%, Денису Шмигалю — 15%, Андрію Єрмаку — 9%. Опитування було проведено 28-30 листопада серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Нагадаємо, 60% українців не задоволені методами Зеленського у боротьбі з коронавірусом.

.