16:42  18 грудня
В Одеській облраді продовжують бити скло і блокувати трибуну
17:02  18 грудня
Тіло Кернеса доставлять в Україну 21 грудня, його поховають у середу - міськрада
18:11  18 грудня
Окупанти сьогодні чотири рази обстріляли наші позиції на Донбасі
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2020, 18:29 56

Заступниками "аграрного" голови облради в Чернівцях стали "слуга народу" і представник ЄС

18 грудня 2020, 18:29 56
Читайте также на русском языке
Обидва – кандидати політичних наук
Обидва – кандидати політичних наук
Фото: ІА АСС
Читайте также
на русском языке

Заступниками голови Чернівецької обласної ради обрали Миколу Гуйтора від «Слуги народу» та Михайла Павлюка від «Європейської солідарності»

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Заступників голови Чернівецької облради обрали сьогодні, 18 грудня, на сесії облради шляхом таємного голосування.

Зокрема, першим заступником голови Чернівецької облради обрали представника "Слуги народу" Миколу Гуйтора. "За" кандидатуру Гуйтора проголосувало 47 депутатів, "проти" - 13.

А на посаду заступника голови Чернівецької обласної ради призначили депутата "Європейської солідарності" Михайла Павлюка. "За" кандидатуру Павлюка проголосували 46 депутатів, "проти" - 14.

Микола Гуйтор – депутат Чернівецької обласної ради від партії "Слуга народу". Має педагогічну освіту, а також магістр політології і кандидат політичних наук, заступник декана факультету історії, політології та міжнародних відносин.

Михайло Павлюк – депутат Чернівецької обласної ради від партії "Європейська солідарність". Громадський діяч, депутат обласної ради попередніх скликань. Працював у виконавчій владі, в.о. голови Чернівецької ОДА (з листопада 2018 по листопад 2019 року). Кандидат політичних наук. Більше 15 років пропрацював у ЧНУ імені Юрія Федьковича. Остання посада – доцент кафедри міжнародних відносин.

Як повідомлялося раніше, сьогодні головою Чернівецької облради став представник Аграрної партії.

заступник Слуга народа Чернівецька облрада Європейська солідарність голова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Заява пресслужби Запорізької облради: "Голова обасної ради – Боговін!"
18 грудня 2020, 17:27
У Кропивницькому головою Подільської райради став "Слуга народу" - з п’ятої спроби
18 грудня 2020, 16:59
"Слуга народу” та "За майбутнє” зірвали сесію Черкаської облради
17 грудня 2020, 17:13
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Після Кернеса: хто претендуватиме на керівництво Харковом
Місцеві коаліціади: Хто контролюватиме Житомирську облраду
Всі публікації »
Віктор Глеба
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »