Заступниками "аграрного" голови облради в Чернівцях стали "слуга народу" і представник ЄС

Обидва – кандидати політичних наук

Обидва – кандидати політичних наук

Фото: ІА АСС

Заступниками голови Чернівецької обласної ради обрали Миколу Гуйтора від «Слуги народу» та Михайла Павлюка від «Європейської солідарності»

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Заступників голови Чернівецької облради обрали сьогодні, 18 грудня, на сесії облради шляхом таємного голосування.

Зокрема, першим заступником голови Чернівецької облради обрали представника "Слуги народу" Миколу Гуйтора. "За" кандидатуру Гуйтора проголосувало 47 депутатів, "проти" - 13.



А на посаду заступника голови Чернівецької обласної ради призначили депутата "Європейської солідарності" Михайла Павлюка. "За" кандидатуру Павлюка проголосували 46 депутатів, "проти" - 14.

Микола Гуйтор – депутат Чернівецької обласної ради від партії "Слуга народу". Має педагогічну освіту, а також магістр політології і кандидат політичних наук, заступник декана факультету історії, політології та міжнародних відносин.

Михайло Павлюк – депутат Чернівецької обласної ради від партії "Європейська солідарність". Громадський діяч, депутат обласної ради попередніх скликань. Працював у виконавчій владі, в.о. голови Чернівецької ОДА (з листопада 2018 по листопад 2019 року). Кандидат політичних наук. Більше 15 років пропрацював у ЧНУ імені Юрія Федьковича. Остання посада – доцент кафедри міжнародних відносин.

Як повідомлялося раніше, сьогодні головою Чернівецької облради став представник Аграрної партії.