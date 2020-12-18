У Кропивницькому головою Подільської райради став "Слуга народу" - з п’ятої спроби
Найбільше голосів депутатів на сесії набрав Володимир Стецюк
Найбільше голосів депутатів на сесії набрав Володимир Стецюк
Головою Подільської районної у Кропивницькому ради обрали представника партії «Слуга Народу» Володимира Стецюка.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на CBNews.
Засідання сесії, на якому кандидатура Володимира Стецюка набрала 26 голосів "за", відбулося сьогодні, 18 грудня.
Володимир Стецюк 1975 року народження. До сьогодні працював начальником управління соціального захисту населення Подільської райради.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в Кропивницькому вчетверте зібралися на сесію Подільської райради і "традиційно" не обрали голову.
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