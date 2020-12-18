Заместителями "аграрного" председателя облсовета в Черновцах стали "слуга народа" и представитель ЕС

Оба - кандидаты политических наук

Оба - кандидаты политических наук

Фото: ИА АСС

Заместителями председателя Черновицкого областного совета избрали Николая Гуйтора от «Слуги народа» и Михаила Павлюка от «Европейской солидарности»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Заместителей председателя Черновицкого облсовета избрали сегодня, 18 декабря, на сессии облсовета путем тайного голосования.

В частности, первым заместителем председателя Черновицкого облсовета избрали представителя "Слуги народа" Николая Гуйтора. "За" кандидатуру Гуйтора проголосовало 47 депутатов, "против" - 13.



А на должность заместителя председателя Черновицкого областного совета назначили депутата "Европейской солидарности" Михаила Павлюка. "За" кандидатуру Павлюка проголосовали 46 депутатов, "против" - 14.

Николай Гуйтор – депутат Черновицкого областного совета от партии "Слуга народа". Имеет педагогическое образование, а также магистр политологии и кандидат политических наук, заместитель декана факультета истории, политологии и международных отношений.

Михаил Павлюк – депутат Черновицкого областного совета от партии "Европейская солидарность". Общественный деятель, депутат областного совета предыдущих созывов. Работал в исполнительной власти, и.о. председателя Черновицкой ОГА (с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года). Кандидат политических наук. Более 15 лет проработал в ЧНУ имени Юрия Федьковича. Последняя должность – доцент кафедры международных отношений.

Как сообщалось ранее, сегодня председателем Черновицкого облсовета стал представитель Аграрной партии.