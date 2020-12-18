В Кропивницком председателем Подольского райсовета стал "Слуга народа" - с пятой попытки

Больше всего голосов депутатов на сессии набрал Владимир Стецюк

Больше всего голосов депутатов на сессии набрал Владимир Стецюк

Владимир Стецюк. Фото с Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на CBNews.

Заседание сессии, на котором кандидатура Владимира Стецюка набрала 26 голосов "за", состоялось сегодня, 18 декабря.

Владимир Стецюк 1975 года рождения. До сегодняшнего дня работал начальником управления социальной защиты населения Подольского райсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Кропивницком в четвертый раз собрались на сессию Подольского райсовета и "традиционно" не избрали председателя.