16:42  18 декабря
В Одесском облсовете продолжают бить стёкла и блокировать трибуну
17:02  18 декабря
Тело Кернеса доставят в Украину 21 декабря, его похоронят в среду - горсовет
08:12  18 декабря
На Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2020, 16:59 46

В Кропивницком председателем Подольского райсовета стал "Слуга народа" - с пятой попытки

18 декабря 2020, 16:59 46
Читайте також українською мовою
Больше всего голосов депутатов на сессии набрал Владимир Стецюк
Больше всего голосов депутатов на сессии набрал Владимир Стецюк
Владимир Стецюк. Фото с Facebook
Читайте також
українською мовою

Председателем Подольского районного в Кропивницком совета избрали представителя партии «Слуга Народа» Владимира Стецюка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на CBNews.

Заседание сессии, на котором кандидатура Владимира Стецюка набрала 26 голосов "за", состоялось сегодня, 18 декабря.

Владимир Стецюк 1975 года рождения. До сегодняшнего дня работал начальником управления социальной защиты населения Подольского райсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Кропивницком в четвертый раз собрались на сессию Подольского райсовета и "традиционно" не избрали председателя.

Кропивницкий райсовет сессия глава Слуга народа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Одесском облсовете продолжают бить стёкла и блокировать трибуну
18 декабря 2020, 16:42
Председателем Черновицкого облсовета стал представитель Аграрной партии
18 декабря 2020, 14:34
На первой сессии городского совета мэр Черновцов принял присягу
18 декабря 2020, 13:37
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Все публикации »
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »