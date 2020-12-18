Нардепы хотят устроить внеочередное заседание из-за митинга ФОПов

Также на заседании хотят рассмотреть законопроект про "евробляхи"

Также на заседании хотят рассмотреть законопроект про "евробляхи"

Фото: из открытых источников

В Верховной Раде среди депутатов собирают подписи за проведение внеочередного пленарного заседания парламента.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Да, собираем подписи. Необходимо рассмотреть три законопроекта по ФЛП, в частности об отмене фискализации, возвращении бумажного учета, а также законопроект про "евробляхи", - отметил Качур.

Вместе с тем по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, комитет предложил Раде самой определиться "по законопроектам о полной отмене фиксализации".

Комитет предложил Верховной Раде определиться относительно этих законопроектов", - сказал он.

Напомним, в Киеве 15 декабря у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.