Рада 18 декабря рассмотрит назначение еще одного министра и законы Зеленского

В повестке дня заседания ряд важных законопроектов

В повестке дня заседания ряд важных законопроектов

Фото: flickr

В пятницу, 18 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть назначение главы Министерства по делам ветеранов, а также ряд законопроектов президента Владимира Зеленского, в частности, проект закона о деятельности Верховного Суда.

Об этом говорится в повестке дня заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

Речь идет о проекте Закона №3711 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законах относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Также депутаты рассмотрят назначение Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов.

Кроме того, депутаты могут рассмотреть во втором чтении проект Закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Напомним, в "Слуге народа" объяснили, почему Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера.