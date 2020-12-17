Мер Львова Садовий не зможе взяти участь у засіданні міськради в режимі онлайн

Необхідність проведення таємного голосування унеможливлює такий формат участі

Необхідність проведення таємного голосування унеможливлює такий формат участі

Фото: із відкритих джерел

Міський голова Львова Андрій Садовий не зможе взяти участь у сесії Львівської міської ради 18 грудня в онлайн-режимі.

Про це під час брифінгу заявила депутат фракції "Самопоміч” Вікторія Довжик, передає RegioNews.

Вона повідомила, що згідно із чинним законодавством, проведення засідань в режимі онлайн дозволяється, однак не можна проводити таємне голосування за секретаря міської ради.

Фізичної змоги прийти на засідання Львівської міської ради, 18 грудня, у Андрія Садового немає. Як усім відомо, у міського голови повторний тест підтвердив коронавірус. Ми абсолютно встигаємо опрацювати бюджет, якщо є політична воля. 23 грудня, можна провести засідання з обранням керівництва ради, а 24 грудня вже прийняти бюджет на наступний рік”, - сказала Довжик.

Вона додала, що можливість проведення відео-конференції під час засідання сесії передбачена законом, однак на сьогодні не існує порядку ідентифікації кожного депутата, можливості голосування та висвітлення роботи.

Це не так важливо, як те, що законом чітко написано, що у режимі відео-конференції не може відбуватись засідання, де розглядають питання з таємним голосуванням. Нагадаю, що одне з питань, затверджене нами 4 грудня, питання про обрання секретаря ради вимагає таємного голосування. Отже, провести засідання 18 грудня технічно можливості немає”, – додала вона.

Нагадаємо, Львівська міськрада знову перенесе сесію через хворого на коронавірус Садового.