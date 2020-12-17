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17 декабря 2020, 19:23 5

Мэр Львова Садовый не сможет принять участие в заседании горсовета в режиме онлайн

17 декабря 2020, 19:23 5
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Необходимость проведения тайного голосования исключает такой формат участия
Необходимость проведения тайного голосования исключает такой формат участия
Фото: из открытых источников
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Городской голова Львова Андрей Садовый не сможет принять участие в сессии Львовского городского совета 18 декабря в онлайн-режиме.

Об этом во время брифинга заявила депутат фракции "Самопомощь" Виктория Довжик, передает RegioNews.

Она сообщила, что согласно действующему законодательству, проведение заседаний в режиме онлайн разрешается, однако нельзя проводить тайное голосование за секретаря городского совета.

Физической возможности прийти на заседание Львовского городского совета, 18 декабря, у Андрея Садового нет. Как всем известно, у мэра повторный тест подтвердил коронавирус. Мы абсолютно успеваем обработать бюджет, если есть политическая воля. 23 декабря, можно провести заседание с избранием руководства совета, а 24 декабря уже принять бюджет на следующий год", - сказала Довжик.

Она добавила, что возможность проведения видео-конференции во время заседания сессии предусмотрена законом, однако на сегодняшний день не существует порядка идентификации каждого депутата, возможности голосования и освещения работы.

Это не так важно, как то, что законом четко написано, что в режиме видео-конференции не может происходить заседание, где рассматривается вопрос с тайным голосованием. Напомню, что один из вопросов, утвержденный нами 4 декабря, вопрос об избрании секретаря совета требует тайного голосования. Итак, провести заседание 18 декабря технически возможности нет", - добавила она.

Напомним, Львовский горсовет вновь перенесет сессию из-за больного коронавирусом Садового.

Андрей Садовый Львов сессия горсовет онлайн заседание
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