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17 грудня 2020, 15:51 319

НАБУ прийшло із обшуками в Міністерство культури: що відомо

17 грудня 2020, 15:51 319
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Обшуки проводять в рамках кримінальної справи щодо видачі дозвільних документів у 2019 році
Обшуки проводять в рамках кримінальної справи щодо видачі дозвільних документів у 2019 році
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 17 грудня слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в Міністерстві культури України.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту, передає RegioNews.

Також проводяться обшуки в Директораті культурної спадщини та музеїв.

Кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документа дозвільного характеру в 2019 році - тоді Мінкульт ще не було створено", - повідомили в міністерстві.

У Мінкульті зазначили, що готові максимально сприяти розслідуванню цієї справи, а також "співпрацювати зі слідством, допомагати з'ясовувати всі обставини, щоб законність восторжествувала”.

Нагадаємо, раніше в Мінкульті розповіли про нові обмеження на новорічні свята.

обшуки НАБУ Мінкульт кримінальна справа правоохоронці
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