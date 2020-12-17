НАБУ прийшло із обшуками в Міністерство культури: що відомо

Обшуки проводять в рамках кримінальної справи щодо видачі дозвільних документів у 2019 році

Обшуки проводять в рамках кримінальної справи щодо видачі дозвільних документів у 2019 році

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 17 грудня слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в Міністерстві культури України.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту, передає RegioNews.

Також проводяться обшуки в Директораті культурної спадщини та музеїв.

Кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документа дозвільного характеру в 2019 році - тоді Мінкульт ще не було створено", - повідомили в міністерстві.

У Мінкульті зазначили, що готові максимально сприяти розслідуванню цієї справи, а також "співпрацювати зі слідством, допомагати з'ясовувати всі обставини, щоб законність восторжествувала”.

Нагадаємо, раніше в Мінкульті розповіли про нові обмеження на новорічні свята.