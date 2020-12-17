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17 декабря 2020, 15:51 326

НАБУ пришло с обысками в Министерство культуры: что известно

17 декабря 2020, 15:51 326
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Обыски проводят в рамках уголовного дела о выдаче разрешительных документов в 2019 году
Обыски проводят в рамках уголовного дела о выдаче разрешительных документов в 2019 году
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 17 декабря следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в Министерстве культуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, передает RegioNews.

Также проводятся обыски в Директорате культурного наследия и музеев.

Уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда Минкульт еще не был создан", - сообщили в министерстве.

В Минкульте отметили, что готовы максимально содействовать расследованию этого дела, а также "сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность восторжествовала".

Напомним, ранее в Минкульте рассказали о новых ограничениях на новогодние праздники.

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