НАБУ пришло с обысками в Министерство культуры: что известно
Обыски проводят в рамках уголовного дела о выдаче разрешительных документов в 2019 году
Обыски проводят в рамках уголовного дела о выдаче разрешительных документов в 2019 году
Сегодня, 17 декабря следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в Министерстве культуры Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, передает RegioNews.
Также проводятся обыски в Директорате культурного наследия и музеев.
Уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда Минкульт еще не был создан", - сообщили в министерстве.
В Минкульте отметили, что готовы максимально содействовать расследованию этого дела, а также "сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность восторжествовала".
Напомним, ранее в Минкульте рассказали о новых ограничениях на новогодние праздники.
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