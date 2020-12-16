17:02  16 грудня
На Волині новообраний мер Ковеля захворів на коронавірус
15:43  16 грудня
Кабмін погодив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Олександра Старуха
18:19  16 грудня
Бойовики обстріляли позиції українських військ біля Водяного та Шумів - штаб
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2020, 17:44 300

Шмигаль підтвердив, що Кабмін готується до кадрових перестановок

16 грудня 2020, 17:44 300
Читайте также на русском языке
Глава уряду пропонуватиме на призначення кандидатури на посади міністрів енергетики та освіти і науки
Глава уряду пропонуватиме на призначення кандидатури на посади міністрів енергетики та освіти і науки
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що найближчим часом плануються нові призначення у декількох міністерствах.

Про це він заявив під час засідання уряду, пише RegioNews.

"Цього тижня активно триває обговорення з приводу можливих кадрових ротацій в українському уряді. Дійсно, найближчим часом плануються нові призначення по декількох міністерствах", - сказав Шмигаль.

За його словами, він пропонуватиме на призначення кандидатури на посади міністрів енергетики та освіти і науки.

Крім того, Шмигаль заявив, що на початку наступного року відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства.

Нагадаємо, 15 грудня міністри екології та у справах ветеранів подали заяви про відставку. 16 грудня Рада відправила у відставку голову Мінветеранів Бессараба.

Кабмін Україна міністр прем'єр уряд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернігівську облраду
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »