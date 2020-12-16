Шмигаль підтвердив, що Кабмін готується до кадрових перестановок

Глава уряду пропонуватиме на призначення кандидатури на посади міністрів енергетики та освіти і науки

Глава уряду пропонуватиме на призначення кандидатури на посади міністрів енергетики та освіти і науки

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що найближчим часом плануються нові призначення у декількох міністерствах.

Про це він заявив під час засідання уряду, пише RegioNews.

"Цього тижня активно триває обговорення з приводу можливих кадрових ротацій в українському уряді. Дійсно, найближчим часом плануються нові призначення по декількох міністерствах", - сказав Шмигаль.

За його словами, він пропонуватиме на призначення кандидатури на посади міністрів енергетики та освіти і науки.

Крім того, Шмигаль заявив, що на початку наступного року відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства.

Нагадаємо, 15 грудня міністри екології та у справах ветеранів подали заяви про відставку. 16 грудня Рада відправила у відставку голову Мінветеранів Бессараба.