У Чернівецькій області ще один район очолив "Слуга народу"
Головою Дністровської районної ради став представник партії Зеленського
Головою Дністровської районної ради став представник партії Зеленського
На першій сесії Дністровської райради головою обрано Олександра Янчака.
Про це повідомив голова обласної організації партії "Слуга народу" Віталій Другановський на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
У Чернівецькій області головою Дністровської районної ради обрали депутата партії "Слуга народу" Олександра Янчака. За нього проголосували 37 із 42-х присутніх депутатів.
Чергова приємна новина! 15 грудня на І сесії Дністровської районної ради, шляхом таємного голосування (ЗА – 37 з 42)...Posted by Другановський Віталій on Tuesday, December 15, 2020
Янчак родом з Сокирянщини, досі працював заступником голови в Сокирянській РДА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головою Чернівецької райради став "Слуга народу".
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