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16 грудня 2020, 17:22 30

У Чернівецькій області ще один район очолив "Слуга народу"

16 грудня 2020, 17:22 30
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Головою Дністровської районної ради став представник партії Зеленського
Головою Дністровської районної ради став представник партії Зеленського
Фото з Facebook-сторінки Віталія Другановського
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На першій сесії Дністровської райради головою обрано Олександра Янчака.

Про це повідомив голова обласної організації партії "Слуга народу" Віталій Другановський на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

У Чернівецькій області головою Дністровської районної ради обрали депутата партії "Слуга народу" Олександра Янчака. За нього проголосували 37 із 42-х присутніх депутатів.

Чергова приємна новина! 15 грудня на І сесії Дністровської районної ради, шляхом таємного голосування (ЗА – 37 з 42)...

Posted by Другановський Віталій on Tuesday, December 15, 2020

Янчак родом з Сокирянщини, досі працював заступником голови в Сокирянській РДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головою Чернівецької райради став "Слуга народу".

Чернівецька область райрада голова вибори Слуга народа
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