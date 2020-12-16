У Чернівецькій області ще один район очолив "Слуга народу"

14 грудня 2020

Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду

Після невдачі у кількох обласних радах, серед яких - Київська та Сумська, партія «За майбутнє» здійснила реванш, «взявши» Хмельницьку облраду. «Слуг народу», які претендували тут на свого обласного сп...