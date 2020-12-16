У "Слузі народу" розповіли подробиці ухвалення Держбюджету-2021

Там також вкотре заперечили розвал монобільшості

Там також вкотре заперечили розвал монобільшості

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У політсилі "Слуга народу" стверджують, що проголосували за державний кошторис на 2021 рік фактично монобільшістю - разом із голосом Дмитра Разумкова голосів було достатньо, щоб схвалити держбюджет тільки владною командою.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Сьогоднішнє голосування вкотре доводить, що чутки про нібито "розвал монобільшості" - абсолютна вигадка. Фракція могла б дати за бюджет навіть більше голосів, однак чимало наших колег відсутні з об’єктивних причин - хворіють на COVID-19", - заявив Корнієнко.

Він наголосив, що уже другий рік поспіль Рада голосує за бюджет країни вчасно," без традиційної "бюджетної ночі", без "договорняків" та підкилимних ігор".

Очільник "слуг" запевнив, що незалежно від ситуації всі соціальні видатки українцям виплатять у повному обсязі. Зокрема, наступного року запланована індексація пенсій, а також підвищення мінімальної зарплати в кілька етапів: у січні - до 6 тисяч гривень, а в грудні - до 6,5 тисяч.

"Вкрай важливо було проголосувати за бюджет вчасно, бо ми маємо увійти в новий рік прогнозовано і мати стабільну підтримку від наших кредиторів. Тепер місцеві громади також зможуть так само вчасно ухвалити бюджети на 2021 рік та вчасно почати фінансування важливих галузей", - сказав голова президентської політсили.

Нагадаємо, Верховна Рада України під час засідання 15 грудня схвалила закон про державний бюджет на 2021 рік.