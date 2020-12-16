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16 грудня 2020, 11:52 13

Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна

16 грудня 2020, 11:52 13
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Раніше Требушкін був обраний мером Покровська Донецької області
Раніше Требушкін був обраний мером Покровська Донецької області
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада припинила повноваження депутата Руслана Требушкіна (позафракційний).

За ухвалення проєкту постанови № 4446 проголосували 327 депутатів, пише RegioNews.

Депутатські повноваження Требушкина припинені на підставі поданої ним заяви про складання повноважень.

Відомо, що раніше Требушкин був обраний мером Покровська Донецької області.

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Опозиційний Блок" за виборчим округом №50 (Донецька область) як безпартійний.

У серпні 2020 року став одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада постановою №4498 звільнила Сергія Бессараба з посади глави Міністерства у справах ветеранів.

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