Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна
Верховна Рада припинила повноваження депутата Руслана Требушкіна (позафракційний).
За ухвалення проєкту постанови № 4446 проголосували 327 депутатів, пише RegioNews.
Депутатські повноваження Требушкина припинені на підставі поданої ним заяви про складання повноважень.
Відомо, що раніше Требушкин був обраний мером Покровська Донецької області.
У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Опозиційний Блок" за виборчим округом №50 (Донецька область) як безпартійний.
У серпні 2020 року став одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада постановою №4498 звільнила Сергія Бессараба з посади глави Міністерства у справах ветеранів.