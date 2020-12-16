Днепропетровский облсовет возглавил депутат от "Слуги народа" Николай Лукашук

Он был единственным кандидатом на эту должность

Он был единственным кандидатом на эту должность

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Суспільне”, передает RegioNews.

На втором пленарном заседании первой сессии облсовета Лукашука выдвинула партия "Слуга народа".

Он был единственным кандидатом на эту должность. Кандидатуру бывшего председателя областного совета Святослава Олейника не выдвигали.

В ходе тайного голосования Лукашук получил 95 голосов, 14 депутатов не поддержали ни одного кандидата.

Справка: Николай Лукашук родился в 1980 году в Кривом Роге. Он руководитель некоммерческой профессиональной организации "Национальная ассоциация арбитражных управляющих". С 2005 года работает в сфере банкротства и восстановления платежеспособности должников. Как арбитражный управляющий, участвовал в более 200 делах. Во время местных выборов баллотировался от партии "Слуга народа", однако является беспартийным.

Напомним, 10 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Валентина Резниченко председателем Днепропетровской областной государственной администрации.