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16 грудня 2020, 10:23 13

Рада сьогодні може звільнити одного з міністрів, - Разумков

16 грудня 2020, 10:23 13
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Відставку ще одного урядовця планують розглянути у четвер, 17 грудня
Відставку ще одного урядовця планують розглянути у четвер, 17 грудня
Фото з відкритих джерел
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Парламент у середу планує розглянути відставку одного з міністрів. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського і міністра у справах ветеранів України Сергія Бессараба.

Про це Разумков заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", пише RegioNews.

За його словами, в парламент надійшли заяви цих міністрів про відставку. Парламент планує розглянути відставку міністрів на пленарних засіданнях у середу та четвер.

"Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше - можливо, завтра", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" повідомили, що 16 грудня розглядати призначення нових міністрів Рада не планує.

Україна спікер нардепи Верховна Рада парламент
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