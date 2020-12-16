Рада сьогодні може звільнити одного з міністрів, - Разумков

Відставку ще одного урядовця планують розглянути у четвер, 17 грудня

Відставку ще одного урядовця планують розглянути у четвер, 17 грудня

Фото з відкритих джерел

Парламент у середу планує розглянути відставку одного з міністрів. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського і міністра у справах ветеранів України Сергія Бессараба.

Про це Разумков заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", пише RegioNews.

За його словами, в парламент надійшли заяви цих міністрів про відставку. Парламент планує розглянути відставку міністрів на пленарних засіданнях у середу та четвер.

"Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше - можливо, завтра", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" повідомили, що 16 грудня розглядати призначення нових міністрів Рада не планує.