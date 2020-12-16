Рада сегодня может уволить одного из министров, - Разумков

Отставку еще одного чиновника планируют рассмотреть в четверг, 17 декабря

Отставку еще одного чиновника планируют рассмотреть в четверг, 17 декабря

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Парламент в среду планирует рассмотреть отставку одного из министров. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Украины Сергея Бессараба.

Об этом Разумков заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1", пишет RegioNews.

По его словам, в парламент поступили заявления этих министров об отставке. Парламент планирует рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях в среду и четверг.

"Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой - возможно, завтра", - сообщил он.

Напомним, ранее в "Слуге народа" сообщили, что 16 декабря рассматривать назначение новых министров Рада не планирует.