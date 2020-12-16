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16 декабря 2020, 08:41 88

Заседание фракции "Слуга народа": обсудили ротации на ключевых должностях в министерствах

16 декабря 2020, 08:41 88
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"Слуги" планируют провести ротации в пяти министерствах
"Слуги" планируют провести ротации в пяти министерствах
Фото: Facebook
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Во время вечернего заседания фракции "Слуга народа", в котором принимали участие президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, депутаты обсудили потенциальные ротации в Кабмине, в частности, присутствующие обсудили пять ключевых постов министерств и ведомств, а также общалась с кандидатами.

Как передает RegioNews, об этом изданию "РБК-Украина" рассказал источник во фракции "Слуга народа".

На заседании обсуждались несколько ротаций в Кабинете министров. В частности, обсуждалась кандидатура Юрия Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики, Сергея Шкарлета на должность главы Министерства образования и науки, Юлии Лапутиной - на Министерство по делам ветеранов, Романа Лещенко - на главу Минагрополитики, которое предполагается выделить из Минэкономики в отдельное министерство. Также говорили о ротации в Министерстве экологии, возглавить которое предлагали Роману Опимаху.

По словам народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Ковальчука, с некоторыми из кандидатов "слуги" общались по скайпу.

"Кандидатур мы обсудили достаточно на 5 ключевых должностей различных министерств и ведомств. И имели возможность пообщаться или при физическом присутствии каждого из кандидатов, или по "скайпу", если такой возможности не было. И задать те вопросы, которые нас интересуют. В целом я могу сказать, что этой встречей я лично доволен, много нового для себя услышал, есть время для того, чтобы подумать, поддерживать или не поддерживать того или иного кандидата", - отметил он.

Напомним, Корниенко сообщил, что 16 декабря рассматривать назначение новых министров Рада не планирует.

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