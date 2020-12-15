Бюджетный комитет Рады поддержал проект Госбюджета на 2021 год

Против проголосовали только представители "ЕС" и "Голоса"

Против проголосовали только представители "ЕС" и "Голоса"

Фото: flickr

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал проект Государственного бюджета на следующий год во втором чтении.

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