Бюджетный комитет Рады поддержал проект Госбюджета на 2021 год
Против проголосовали только представители "ЕС" и "Голоса"
Против проголосовали только представители "ЕС" и "Голоса"
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал проект Государственного бюджета на следующий год во втором чтении.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
По его словам, проект бюджета-2021 поддержали представители фракций "Слуга народа", "Батькивщина", групп "Доверие" и "За будущее".
Против проголосовали нардепы от "Евросолидарности" и "Голоса".
Напомним, Рада изменила Бюджетный кодекс для принятия государственной сметы на 2021 год: что предлагает закон.
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