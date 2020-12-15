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15 декабря 2020, 18:02 20

Бюджетный комитет Рады поддержал проект Госбюджета на 2021 год

15 декабря 2020, 18:02 20
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Против проголосовали только представители "ЕС" и "Голоса"
Против проголосовали только представители "ЕС" и "Голоса"
Фото: flickr
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Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал проект Государственного бюджета на следующий год во втором чтении.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, проект бюджета-2021 поддержали представители фракций "Слуга народа", "Батькивщина", групп "Доверие" и "За будущее".

Против проголосовали нардепы от "Евросолидарности" и "Голоса".

Напомним, Рада изменила Бюджетный кодекс для принятия государственной сметы на 2021 год: что предлагает закон.

бюджет комитет Верховная Рада депутаты нардеп
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