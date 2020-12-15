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15 грудня 2020, 15:50 5

У Кабміні сказали, коли в Україні можуть запровадити накопичувальну пенсійну систему

15 грудня 2020, 15:50 5
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Для цього Верховна Рада повинна ухвалити у другому читанні законопроєкт щодо другого рівня системи
Для цього Верховна Рада повинна ухвалити у другому читанні законопроєкт щодо другого рівня системи
Фото: Рixabay
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Накопичувальна пенсійна система може бути запроваджена в Україні з 1 січня 2022 року. Для цього Верховна Рада повинна ухвалити у другому читанні законопроєкт щодо другого рівня системи.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства.

Як зазначила Лазебна, у 2020 році парламент не встигне ухвалити законодавчі зміни.

"У 2021 році ми також не введемо другий рівень. Можливо, запровадження буде з 1 січня 2022 року, але за умови, що законопроєкт №2683 приймуть в першому кварталі 2021 року і всі, від кого залежить впровадження, засукають рукава і дуже добре попрацюють", - сказала вона.

За її словами, якщо накопичувальна пенсійна система не буде запроваджена, в Україні доведеться підвищувати рівень Єдиного соціального внеску.

"Так, доведеться це зробити. Або підвищувати інші податки, щоб фінансувати пенсії, на які не вистачить ЄСВ, тобто з державного бюджету", - сказала міністр.

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв відмовитися від президентської пенсії.

Кабмін Україна пенсія законопроєкт уряд
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