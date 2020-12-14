Понад 50% українців підтримують багатопартійну систему

Частка противників - понад третина громадян (34,7%)

Частка противників - понад третина громадян (34,7%)

Фото з відкритих джерел

У листопаді 2020 року частка прихильників багатопартійності серед українців перевищує половину (51,3%). Частка противників - понад третина громадян (34,7%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, пише RegioNews.

За даними опитування, тільки на сході України число противників багатопартійності (43,2%) дещо перевищує число її прихильників (41,5%).

Підтримка багатопартійності зростає із зростанням рівня освіти та доходів. Серед прихильників "Європейської солідарності" та "Батьківщини" рівень підтримки багатопартійності є значно вищим, ніж серед прихильників "Слуги народу" та ОПЗЖ.

На питання щодо прийнятної для них кількості партій-суб’єктів партійної системи 55% опитаних громадян відповіли "від 2 до 5", ще 22% - "5-10 партій".

Однопартійність найбільше підтримують люди віком 50-59 років, з найнижчими статками, з середньою спеціальною освітою, прихильники ОПЗЖ.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 30 жовтня по 5 листопада 2020 року по всій України, за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, що понад 60% українців не бачать партії, яка представляла б їхні інтереси.