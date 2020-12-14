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14 декабря 2020, 17:41 1

Кравчука уже в шестой раз зовут в Раду по поводу "плана действий" по Донбассу

14 декабря 2020, 17:41 1
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Фото: из открытых источников
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Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства вызвал на встречу главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука с разъяснением его "Плана совместных шагов" на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета и народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский, передает RegioNews.

Леонида Кравчука вызвали на встречу с Комитетом Рады. С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", - рассказал Лозинский.

Нардеп отметил, что о дате встречи будет сообщено отдельно. По его словам, депутаты и все граждане имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии.

Такая позиция должна быть согласованной как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента. Чтобы все должностные лица и государственные органы выступали одной силой против агрессора - Российской Федерации", - утверждает депутат.

Напомним, Кравчук считает, что Минские соглашения выполнить невозможно, по его словам, необходимо пересмотреть их последовательности.

Донбасс план Верховная Рада отчет Леонид Кравчук
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