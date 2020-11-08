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08 листопада 2020, 13:28 47

Кравчук вважає, що Мінські угоди виконати неможливо

08 листопада 2020, 13:28 47
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За його словами, необхідно переглянути їх послідовності
За його словами, необхідно переглянути їх послідовності
Фото з відкритих джерел
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Пункти Мінських угод, які були затверджені у 2015 році, не можуть бути виконані Україною. Необхідно переглянути їх послідовності.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації в Донбасі Леонід Кравчук в інтерв'ю ТАСС, пише RegioNews.

За його словами, за шість років багато чого змінилося на Донбасу і ті домовленості, які були досягнуті у 2015 році, застаріли. Кравчук також зазначив, що це визнають і інші перемовники.

"У нашому плані з Донбасу я показав зміни цих умов і те, що нам треба змінити черговість дій. Але ми ж не змінюємо основний принцип, який полягає в досягненні миру", - сказав він.

Кравчук зазначив, що головною перешкодою стало питання відновлення контролю на кордоні з Росією. За його словами, і відповідно до плану з Донбасу, це необхідно зробити до того, як Україна перейде до виконання політичної частини угод.

Нагадаємо, раніше Кравчук розповів, за яких умов шукатимуть альтернативу "Мінську".

Донбас Росія Україна війна мінські угоди
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