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14 грудня 2020, 17:03 62

У парламенті розкритикували держбюджет-2021 через недостатнє фінансування поліції

14 грудня 2020, 17:03 62
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З цієї причини в наступному році не вдасться підвищити зарплати
З цієї причини в наступному році не вдасться підвищити зарплати
Фото з відкритих джерел
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У бюджеті-2021 на фінансування Національної поліції України недостатньо коштів. З цієї причини в наступному році не вдасться підвищити зарплати.

Про це заявив голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс Україна".

За його словами, на сьогодні середня зарплата в поліції становить приблизно 12 тисяч гривень.

"Я думаю, що середня зарплата хоча б в 15 тисяч гривень могла б бути тим стартом, з якого людина почне свою службу в поліції, особливо враховуючи ті виклики, які переживає галузь", - зазначив Монастирський.

Він також наголосив, що низькі зарплати зумовлюють недобір в поліції, який становить від 20 до 30%. При цьому, за його словами, до бюджету-2021 закладається підвищення заробітних плат для прокурорів до 20-25 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Слузі народу" готові підтримати проєкт держбюджету.

поліція
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