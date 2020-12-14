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14 декабря 2020, 17:03 35

В парламенте раскритиковали госбюджет-2021 из-за недостаточного финансирования полиции

14 декабря 2020, 17:03 35
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По этой причине в следующем году не удастся повысить зарплаты
По этой причине в следующем году не удастся повысить зарплаты
Фото из открытых источников
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В бюджете-2021 на финансирование Национальной полиции Украины недостаточно средств. По этой причине в следующем году не удастся повысить зарплаты.

Об этом заявил председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс Украина".

По его словам, на сегодня средняя зарплата в полиции составляет примерно 12 тысяч гривен.

"Я думаю, что средняя зарплата хотя бы в 15 тысяч гривен могла бы быть тем стартом, с которого человек начнет свою службу в полиции, особенно учитывая те вызовы, которые переживает отрасль", - отметил Монастырский.

Он также отметил, что низкие зарплаты обусловливают недобор в полиции, который составляет от 20 до 30%. При этом, по его словам, в бюджет-2021 закладывается повышение заработных плат для прокуроров до 20-25 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Слуге народа" готовы поддержать проект госбюджета.

полиция
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