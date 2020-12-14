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14 грудня 2020, 16:28 6

Збитки від весняних пожеж у Чорнобильській зоні склали понад 8 мільярдів

14 грудня 2020, 16:28 6
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Масштабна пожежа в Зоні відчуження тривала з 4 по 15 квітня
Масштабна пожежа в Зоні відчуження тривала з 4 по 15 квітня
Фото: ДСНС
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Сума збитків внаслідок пожеж в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, які тривали з 4 по 15 квітня 2020 року,склала понад 8 млрд грн.

Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник, передає RegioNews.

Коли ми порахували збитки, завдані природно-заповідному фонду, виявилося, що вони перевищили 8 млрд грн", - повідомив голова ДАЗВ.

Нагадаємо, масштабна пожежа в Зоні відчуження тривала з 4 по 15 квітня 2020 року, зупинити яку вдалося силами рятувальників, а також, завдяки дощу. Поліція Київської області оголосила підозру в необережному поводженні з вогнем трьом особам.

пожежа бюджет збитки Чорнобиль зона
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