Збитки від весняних пожеж у Чорнобильській зоні склали понад 8 мільярдів
Масштабна пожежа в Зоні відчуження тривала з 4 по 15 квітня
Масштабна пожежа в Зоні відчуження тривала з 4 по 15 квітня
Сума збитків внаслідок пожеж в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, які тривали з 4 по 15 квітня 2020 року,склала понад 8 млрд грн.
Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник, передає RegioNews.
Коли ми порахували збитки, завдані природно-заповідному фонду, виявилося, що вони перевищили 8 млрд грн", - повідомив голова ДАЗВ.
Нагадаємо, масштабна пожежа в Зоні відчуження тривала з 4 по 15 квітня 2020 року, зупинити яку вдалося силами рятувальників, а також, завдяки дощу. Поліція Київської області оголосила підозру в необережному поводженні з вогнем трьом особам.
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