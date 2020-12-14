Збитки від весняних пожеж у Чорнобильській зоні склали понад 8 мільярдів

Масштабна пожежа в Зоні відчуження тривала з 4 по 15 квітня

Масштабна пожежа в Зоні відчуження тривала з 4 по 15 квітня

Фото: ДСНС

Сума збитків внаслідок пожеж в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, які тривали з 4 по 15 квітня 2020 року,склала понад 8 млрд грн.

Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник, передає RegioNews. Коли ми порахували збитки, завдані природно-заповідному фонду, виявилося, що вони перевищили 8 млрд грн", - повідомив голова ДАЗВ. Нагадаємо, масштабна пожежа в Зоні відчуження тривала з 4 по 15 квітня 2020 року, зупинити яку вдалося силами рятувальників, а також, завдяки дощу. Поліція Київської області оголосила підозру в необережному поводженні з вогнем трьом особам.

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