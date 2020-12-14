12:02  14 грудня
Разумков розповів, скільки нардепів і співробітників Ради заразилися COVID-19
11:27  14 грудня
У Хмельницькій облраді оголосили про створення семи фракцій
08:12  14 грудня
Доба в ООС: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 грудня 2020, 10:04 890

У Харкові вночі горіла багатоповерхівка: двоє осіб загинули

14 грудня 2020, 10:04 890
Читайте также на русском языке
Ще 12 людей евакуйовані
Ще 12 людей евакуйовані
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Харкові протягом трьох годин в ніч на 14 грудня гасили пожежу в одній із багатоповерхівок. Внаслідок події загинули двоє осіб, їхні дані ще встановлюються.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рятувальників Харківської області.

Повідомляється, що про пожежу стало відомо о 03:57 ночі - пожежа відбувалася у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Академіка Вальтера, 7. Загоряння сталося у квартирі на сьомому поверсі: у приміщенні горіли домашні речі на площі 40 кв. м.

Пожежу ліквідували о 6:57. У квартирі бійці ДСНС знайшли тіла двох загиблих людей, особи яких встановлюються.

До робіт з пожежогасіння залучались близько 35 осіб особового складу ДСНС та 9 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня на Харківщині вночі горіла Зміївська ТЕС.

рятувальники пожежа Будинок квартира жертва ДСНС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »