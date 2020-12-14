У Харкові вночі горіла багатоповерхівка: двоє осіб загинули

Ще 12 людей евакуйовані

Ще 12 людей евакуйовані

Фото: ДСНС

У Харкові протягом трьох годин в ніч на 14 грудня гасили пожежу в одній із багатоповерхівок. Внаслідок події загинули двоє осіб, їхні дані ще встановлюються.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рятувальників Харківської області.

Повідомляється, що про пожежу стало відомо о 03:57 ночі - пожежа відбувалася у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Академіка Вальтера, 7. Загоряння сталося у квартирі на сьомому поверсі: у приміщенні горіли домашні речі на площі 40 кв. м.

Пожежу ліквідували о 6:57. У квартирі бійці ДСНС знайшли тіла двох загиблих людей, особи яких встановлюються.

До робіт з пожежогасіння залучались близько 35 осіб особового складу ДСНС та 9 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня на Харківщині вночі горіла Зміївська ТЕС.