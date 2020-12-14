Убытки от весенних пожаров в Чернобыльской зоне составили более 8 миллиардов

Масштабный пожар в Зоне отчуждения длился с 4 по 15 апреля

Масштабный пожар в Зоне отчуждения длился с 4 по 15 апреля

Фото: ГСЧС

Сумма убытков в результате пожаров в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, которые произошли с 4 по 15 апреля 2020 года, составила более 8 млрд грн

Об этом сообщил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник, передает RegioNews. Когда мы посчитали ущерб, нанесенный природно-заповедному фонду, оказалось, что он превысил 8 млрд грн", - сообщил председатель ГАЗО. Напомним, масштабный пожар в Зоне отчуждения длилась с 4 по 15 апреля 2020 года, остановить который удалось силами спасателей, а также, благодаря дождя. Полиция Киевской области объявила подозрение в неосторожном обращении с огнем трем лицам.

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